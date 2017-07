Sharapova fejrer USA-comeback med sejr i tre sæt

Maria Sharapova måtte ud i tre sæt, men den russiske tennisspiller var aldrig i fare for at tabe, da hun mandag spillede på hardcourt i USA for første gang i over to år.

Sharapova, der har siddet ude i omkring to måneder med en skade, vandt 6-1, 4-6, 6-0 over amerikaneren Jennifer Brady i første runde ved WTA-turneringen i Stanford.