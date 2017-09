Sharapova er stolt og glad trods US Open-exit

- Det har været en god uge og godt at få spillet den grand slam-turnering. Det var en fantastisk mulighed, som jeg er meget taknemmelig for.

- Jeg gjorde mit bedste, og det kan jeg være stolt af, siger Sharapova på pressemødet efter kampen.

Hun vandt tre kampe i New York og var en del af en af de mest velspillede kampe, da hun på turneringens første dag - sidste mandag - slog den andenseedede rumæner, Simona Halep, efter et langt drama.

- Der er meget positivt at tage med. Jeg spillede fire kampe foran et stort publikum. Jeg har savnet at konkurrere på den største scene. Kampen mandag var speciel for mig. Den vil jeg altid huske, siger Sharapova.

Før US Open havde hun havde spillet fire turneringer i 2017, og hun døjede med en skade i optakten til årets sidste grand slam-turnering.

- Jeg kom hertil uden at have spillet så mange kampe, og jeg havde heller ikke trænet meget. Selvfølgelig er det skuffende at tabe (til Sevastova, red), men når jeg ser tilbage på hele ugen, kan jeg være glad.

Sharapova blev idømt en dopingkarantæne i begyndelsen af 2016 og fik comeback i Stuttgart i april 2017.