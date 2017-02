Sevilla tager sejren trods Durmisis frisparksperle

Riza Durmisi scorede på frispark for Real Betis, der alligevel måtte se sig besejret med 2-1 af Sevilla.

Desværre for danskeren mistede Betis et ellers solidt greb om kampen efter pausen, hvor Sevilla sikrede sig en 2-1-sejr.

I en af årets vigtigste kampe - lokalbraget mod Sevilla - bragte venstrebacken Betis foran 1-0 på et direkte på frispark.

Iborra blev matchvinder for gæsterne med den afgørende scoring et kvarter før slutfløjt. Forinden havde Gabriel Mercado fulgt op på en ripost og headet Sevilla på 1-1.

I første halvleg var der ellers ikke meget, der tydede på, at holdet fra toppen af den spanske liga skulle tage alle tre point.

Fra sin position på venstreback var Durmisi involveret i flere gode Betis-angreb.

Danskerens indlæg blev ikke altid behandlet efter fortjeneste af Antonio Sanabria og Ruben Castro, der misbrugte et par muligheder inde i feltet.

I det 37. minut fik Betis så tilkendt et frispark få meter uden for gæsternes straffesparksfelt.

Durmisi blev sat til at sparke, og det lykkedes den tidligere Brøndby-spiller at finde et hul i Sevilla-muren og lægge bolden ind helt ude ved stolpen. Sevilla-keeper Sergio Rico kunne ikke nå ud.

Det var Durmisis første scoring for Betis siden skiftet fra Brøndby sidste sommer.

I overtiden fik Betis tilkæmpet sig et frispark fra nogenlunde samme position. Igen blev Durmisi udpeget som skytten, men danskeren hamrede bolden et godt stykke over mål.

Sevilla har med sejren 52 point på ligaens andenplads, mens Betis har 24 point i den nederste halvdel.

Primera Division toppes af Real Madrid, der ligesom Sevilla har 52 point. Madrilenerne har dog spillet to kampe færre end Sevilla-holdet.