Sevilla raser over Atlético efter kontroversielt skifte

- Sevilla vil gøre alt for at forsvare vores egne interesser, siger han til klubbens egen radiostation.

Sevillas præsident, Jose Castro, truer med at gå rettens vej, efter at klubbens kantspiller og anfører, Victor Vitolo, onsdag har skrevet kontrakt med Atlético Madrid.

Castro kunne mandag offentliggøre, at Vitolo og klubben havde aftalt, at spilleren ville forlænge sin kontrakt med Sevilla. Onsdag valgte spilleren så at betale 270 millioner kroner og dermed udløse sin egen frikøbsklausul.

For at skiftet kan blive en realitet, skal Vitolo spille en halv sæson i Las Palmas, der er hans barndomsklub, da Atlético Madrid har forbud mod at købe spillere i dette transfervindue.

Spanske medier skriver, at det var et telefonopkald fra Atlético Madrid tirsdag, der fik spilleren til at skifte mening.

- Jeg kan blot sige, at klubben har strakt sig langt, så klubbens kaptajn kunne blive her. Men han har ikke været sit ord værdigt. Han har vist manglende respekt for Sevilla og klubbens fans. Han har skuffet os som person, siger præsidenten.

Vitolo valgte selv at udløse sin klausul, hvilket gør det muligt for Las Palmas at skrive kontrakt med ham, indtil han senere vil skifte til Atlético.

- Vi er meget skuffede over den attitude, som Atlético og Las Palmas har udvist, fortsætter Jose Castro.

- Dette har forværret vores forhold til disse klubber, der har jagtet vores spiller, siger han.

Den 27-årige spanske landsholdsspiller har skrevet kontrakt med Atlético Madrid frem til 2022. Han vandt Europa League med Sevilla i 2014, 2015 og 2016.

- Vitolo er en spiller med stor erfaring og kvalitet, der har spillet 11 gange for Spanien og har udviklet sig til en af de farligste spillere i La Primera Division de senere år, skriver Atlético Madrid i en udtalelse.