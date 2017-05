Sevilla og Krohn-Dehli storsejrede i sæsons sidste kamp

Michael Krohn-Dehli fik 83 minutter på banen i opgøret, der ventes at være det sidste for holdets træner, Jorge Sampaoli.

Sevilla og danske Michael Krohn-Dehli lukkede og slukkede sæsonen på smukkeste vis, da de sent lørdag aften vandt 5-0 over Osasuna i den sidste runde af sæsonens La Liga.

Den succesrige træner ventes at overtage den ledige landstrænerpost i sit hjemland, Argentina.

- Det er et klart ønske fra mit land at få mig som træner. Siden jeg var ung, har det været noget, der har appelleret til mig, sagde han fredag forud for opgøret ifølge nyhedsbureauet AFP.

Favoritterne fra Sevilla bragte sig foran allerede efter ti minutters spil, da Vitolo gjorde det til 1-0. Målet til 2-0 satte Franco Vázquez ind efter 20 minutter, og før pausen nåede Stevan Jovetic at score det tredje mål.

Franco Varquez var igen på pletten efter en time, og med ti minutter igen kunne Vitolo også kalde sig for dobbelt målscorer, da han lukkede opgøret.

Kampen var i den grad opløftende set med danske briller, da Michael Krohn-Dehli for anden uge i træk var på banen for Sevilla.

Den danske landsholdsspiller gjorde comeback i sidste uge, efter han har siddet ude et helt år med en grim knæskade.

Osasuna var forud for opgøret allerede rykket ned.

Den spanske titelkamp afgøres søndag aften. Her møder Real Madrid Malaga på udebane. Real Madrid skal bare bruge et enkelt point for at blive mestre, da de forud for opgøret er tre point foran Barcelona.

Barcelona tager selv mod Eibar på hjemmebane. Hverken Eibar og Malaga har det store at spille for forud for opgøret, da de er placeret midt i rækken uden mulighed for kvalifikation til europæisk fodbold.