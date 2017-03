Fernando Torres blev kørt på hospitalet for undersøgelser i forbindelse med en hovedskade i Atletico Madrids 1-1-opgør mod Deportivo La Coruña torsdag aften.

Sevilla holder snor i spansk top med smal sejr

Sevilla vandt 1-0 over Athletic Bilbao, mens Fernando Torres pådrog sig slem hovedskade for Atlético Madrid.

Sent torsdag aften hentede klubben fra Andalusien en smal 1-0-sejr hjemme over Athletic Bilbao, og dermed ligger Sevilla stadig suverænt på tredjepladsen i Primera Division.

Sevilla har tilsyneladende ikke tænkt sig at slå op i banen i toppen i den bedste spanske fodboldrække.

Klubben nåede med sejren op på 55 point og er dermed kun et enkelt point efter Real Madrid på andenpladsen.

FC Barcelona topper med 57 point for 25 kampe, og Sevilla har spillet samme antal, mens Real Madrid med 56 point er en kamp efter.

Iborra sikrede sejren, da han scorede på riposten, efter at Stevan Jovetic i kampens 14. minut havde misbrugt et straffespark for Sevilla.

Tidligere torsdag måtte Atlético Madrid nøjes med 1-1 ude mod Deportivo La Coruña.

Her var udligningen noget af en drømmescoring af Atletico-stjernen Antoine Griezmann.

I det 68. minut tordnede franskmanden bolden i netmaskerne langt ude fra, og dermed sikrede han det ene point til hovedstadsklubben.

Atlético Madrid ligger på fjerdepladsen i ligaen med 46 point.

Opgøret blev overskygget af, at Fernando Torres pådrog sig en hovedskade, da han blev slået bevidstløs i en hovedstødsduel med hjemmeholdets Alex Bergantinos fem minutter før tid.

Atlético Madrid meddelte senere via Twitter, at Torres var blevet kørt til undersøgelse på et hospital, hvor han skal tilbringe natten.