Serena sørger for søsterduel i Australian Open-finale

Det står klart, efter at Serena Williams sikkert spillede sig i finalen i Melbourne med en sejr på 6-2 og 6-1 over Mirjana Lucic-Baroni fra Kroatien.

Kort forinden havde storesøster Venus Williams taget den første finalebillet, da hun slog Coco Vandeweghe i tre sæt.

Det er første gang siden 2009, at de to amerikanske søstre står over for hinanden i en grand slam-finale. Dengang endte det med en sejr til Serena i Wimbledon-finalen.

I den indbyrdes statistik har Serena overtaget med 16 sejre i 27 kampe mod storesøsteren.

Mens Venus Williams måtte kæmpe hårdt gennem to og en halv time for at gøre det af med landsmanden Coco Vandeweghe, så gjorde Serena Williams kort proces.

Det tog blot 50 minutter at slå den kroatiske overraskelse Mirjana Lucic-Baroni, der rangerer som nummer 79 på verdensranglisten.

Den 34-årige kroat kunne reelt intet stille op imod Serena Williams, der var klasser bedre i alle spillets facetter.

Hvis det lørdag lykkedes at gå hele vejen og vinde Australian Open vil Serena Williams vippe tyske Angelique Kerber af tronen på verdensranglisten. Kerber blev slået ud allerede i fjerde runde.

Serena Williams har vundet Australian Open seks gange tidligere i karrieren.