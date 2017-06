Serena har ingen interesse i McEnroes syn på kvindetennis

McEnroe, der i sin aktive karriere var kendt for sit iltre temperament, kommenterede i weekenden Serena Williams' evner i forbindelse med en bogudgivelse.

Men udtalelserne er tilsyneladende ikke faldet i god jord hos Serena Williams.

- Jeg beundrer og respekterer dig, skriver Serena Williams på Twitter.

- Men hold mig venligst ude af dine bemærkninger, der ikke er faktuelt baseret, fortsætter Williams, der i øjeblikket er på barselsorlov.

I et interview med National Public Radio sagde John McEnroe, at Serena Williams uden tvivl var alle tiders bedste kvindelige tennisspiller.

Men mod mændene ville hun dog ikke have mange chancer, understregede den 58-årige amerikaner.

- Hvis hun var med i mændenes turneringer, ville hun ligge omkring nummer 700 på verdensranglisten, sagde McEnroe.

På Twitter understreger Serena Williams, at hun aldrig har spillet mod herrespillere i den kategori, og hun har heller ikke tid til det.

- Vær venlig at respektere mig og mit privatliv, da jeg er i gang med at få et barn. God dag, hr., slutter Williams.

Serena Williams forventer at vende tilbage til WTA-touren i 2018. Hun har vundet 23 grand slam-titler, hvilket er rekord i den såkaldte åbne æra - altså efter at det i 1968 blev tilladt for professionelle at deltage i grand slam-turneringer.

John McEnroe nåede at vinde syv grand slam-titler i perioden 1979 til 1984.