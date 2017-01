Serena Williams vandt Australian Open-finalen i to sæt over storesøster Venus Williams.

Serena Williams slår søster og sætter grand slam-rekord

Det var syvende gang, at Serena Williams vandt Australian Open, og hun tabte ikke et eneste sæt undervejs. Hun vandt også turneringen i 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 og 2015.

Med finalesejren vipper Serena Williams samtidig tyske Angelique Kerber af tronen som nummer et på verdensranglisten.

Så alt gik op i en højere enhed for Serena Williams, der dog fik langt mere modstand, end mange havde ventet.

35-årige Serena Williams startede med at bryde storesøsterens serv i første forsøg. Men en energisk og aggressiv Venus Williams brød straks tilbage.

Begge spillere begyndte kampen nervøst, og yderligere to servegennembrud gav stillingen 2-2.

Især Serena Williams virkede overtændt og smadrede sin Wilson-ketsjer i tredje parti og fik en advarsel af dommeren.

Selv om Serena Williams var storfavorit inden kampen, var det ofte 36-årige Venus Williams, der dikterede spillet.

Venus Williams var også den første til at holde serv og kom foran 3-2. Men Serena Williams fik også bedre styr på serven og nerverne og udlignede til 3-3.

Og lillesøster fik momentum med endnu et servegennembrud til 4-3, der fik hende til at knytte næven længe på vej hen mod bænken.

Serena Williams virkede stadig anspændt, men kom foran 5-3 og kunne kort efter serve sættet hjem med et fejlfrit og rent parti.

I andet sæt spillede begge søstre mere frigjort, og duellanterne fulgtes ad frem til stillingen 3-3 efter mange seværdige slagudvekslinger.

I næste parti kom kampens flotteste point, som efter 16 slag frem og tilbage endte ud med en breakbold til Serena Williams, som efterfølgende hev efter vejret.

Selv om Venus Williams forsvarede sig flot på to breakbolde, så kunne hun ikke holde serv, og Serena Williams bragte sig afgørende foran med 4-3.

Venus Williams kæmpede indædt for at bryde tilbage, men havde ikke våbnene i lillesøsterens stærke serv.

En kraftfuld Serena Williams styrede sikkert sejren i hus på sin første matchbold og brød jublende sammen på hardcourt-banen i Melbourne 18 år efter, hun vandt sin første grand slam-titel ved US Open i 1999.

Det var niende gang, de to søstre stod over for hinanden i en grand slam-finale, og kun to gange er det lykkedes Venus Williams at vinde - senest i Wimbledon-finalen i 2008.