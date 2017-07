Serena Williams om søster i finale: Jeg er så stolt

- Jeg er nødt til at tro på det, og jeg ved, at hun (Venus, red.) tror på det, siger Serena ifølge Reuters.

- Jeg er så stolt af hende, alle er stolte af hende. Hun er sådan en fantastisk person. Hun er så sød, og hun har været igennem så meget.

Venus Williams har siden sin seneste Wimbledon-finale i 2009 fået diagnosen Sjögrens syndrom, som er en gigtsygdom. Serena tror, at søsteren kan være med til at inspirere andre, der lider af sygdommen.

- Hun bliver ved med at kæmpe mod sin sygdom, og det ville betyde så meget, ikke kun for hende, men for alle, der lider af sygdommen, at se, at det er muligt at komme ud på den anden side som en vinder, siger Serena.

Serena Williams vandt sin syvende Wimbledon-titel i 2016, men er ikke i stand til at forsvare titlen i år, da hun er gravid.

Venus Williams har vundet den fineste græsturnering i tennis fem gange, og hun har været i finalen otte gange tidligere, når hun lørdag går på Centre Court for at spille finale mod spanske Garbiñe Muguruza.

Amerikaneren har vundet tre ud af fire opgør med spanieren, men måtte indkassere et nederlag, da de to senest mødte hinanden i Italien i maj.