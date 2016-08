Serena Williams kan tilføje endnu et par kapitler i historiebøgerne, hvis hun vinder US Open i år.

Serena Williams cruiser sig videre i US Open

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams er klar til anden runde ved grand slam-turneringen US Open efter sejr i to sæt over russeren Ekaterina Makarova tirsdag.

En sejr i US Open i år vil betyde, at Williams skal have tilføjet endnu et par kapitler i de historiebøger, hun i forvejen fylder en del sider i.

Det vil nemlig både være hendes syvende US Open-titel og samtidig hendes 23. titel i en grand slam-turnering i karrieren. Ingen har nogensinde gjort noget tilsvarende i den såkaldte åbne æra.

Før hun kommer så langt, skal hun i første omgang forbi landsmanden Vania King, der venter i anden runde.

34-årige Serena Williams skuffede en smule ved OL, hvor det ikke lykkedes hende at forsvare titlen fra London. Og forberedelsen til US Open har heller ikke været optimal på grund af en skulderskade.

Men i kampen mod Makarova var der ingen slinger i valsen for Serena Williams, der samtidig kunne glæde sig over, at storesøster Venus også er videre til anden runde i US Open for 18. gang i karrieren.

Danske Caroline Wozniacki er også klar til anden runde, hvor hun møder russeren Svetlana Kuznetsova.