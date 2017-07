Sepp Blatter om korruptionsskandalen: Fifa var et offer

Det hævder Fifas tidligere og mangeårige præsident Sepp Blatter i et tilbageblik på den store korruptionsskandale, der blev afsløret for to år siden i international fodbold.

- Korruption i Fifa, siger man.

- Men Fifa er ikke korrupt - mennesker kan måske være korrupte, siger Sepp Blatter til den svenske avis Expressen.

81-årige Blatter mener, at Fifa har været et samlingssted for fodboldledere, der bedrev korruption uden for Fifa - eksempelvis i de regionale forbund i Sydamerika, Nordamerika og Asien.

Skandalen brød ud i maj 2015, da schweizisk politi arresterede flere korruptionsmistænkte fodboldfolk i forbindelse med en Fifa-kongres og præsidentvalg i Zürich.

Aktionen skete på foranledning af det amerikanske justitsministerium.

Sidenhen er flere fodboldledere gået til bekendelse ved amerikanske domstole.

Flere har indrømmet, at de har beriget sig selv i forbindelse med salg af rettigheder til store fodboldturneringer.

- Den 27. maj 2015 kaldte alle Fifa for en mafiaorganisation.

- Bagefter har de sagt, at Fifa er et offer, hævder Blatter.

Expressen spørger straks den tidligere præsident, hvem der har kaldt Fifa for et offer.

- Det amerikanske justitsministerium. Du kan bare spørge dem.

- Fifa er gået fra at blive anklaget for at være en mafiaorganisation til at være ofret, fortæller Sepp Blatter.

- Alle de Fifa-medlemmer, som er blevet arresteret eller er havnet i problemer med de amerikanske myndigheder, har lavet ting, der er foregået i deres egne forbund.

- Sydamerikanere, nordamerikanere og nu asiater. Alle deres aktiviteter er sket ude i de regionale forbund, siger Blatter.

Den tidligere præsident afsoner selv en karantæne på seks år fra alle fodboldrelaterede aktiviteter.

Det skyldes, at Blatter har haft svært ved at gøre rede for en pengeoverførsel på to millioner schweizerfranc fra den daværende præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini.