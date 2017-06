Sent sejrsmål mod Kroatien sender Island på VM-kurs

Begge hold har 13 point for seks kampe, men Kroatien topper stadig gruppen, fordi holdet er bedst i de indbyrdes kampe mod Island.

Kun gruppevinderen kommer direkte til VM i Rusland næste år, mens de otte bedste toere i de ni europæiske VM-kvalifikationsgrupper får en ekstra mulighed i form af playoffkampe.

Begge hold havde meget svært ved at få afslutningerne til at ende inden for målrammen i Reykjavik, men mod afslutningen på kampen var Island tæt på at score to gange, inden den forløsende 1-0-scoring altså kom alligevel.

Kroatien og Island forfølges af en duo med hver 11 point. Duoen består af Tyrkiet og Ukraine.

Islændingene skabte sidste år sensation ved EM i Frankrig, i første omgang ved blot at kvalificere sig til slutrunden.

Ved EM formåede Island først at gå videre fra gruppespillet, og senere sendte ønationen England ud i ottendedelsfinalen med en sejr på 2-1.

Tyrkiet sejrede 4-1 ude over Kosovo efter 2-1 ved pausen.

Alle tre scoringer i første halvleg blev sat ind på hovedstød.

Volkan Sen headede Tyrkiet foran efter syv minutter, men midtvejs i første halvleg udlignede Amir Rrahmani på samme vis.

Cengiz Ünder pandede Tyrkiet foran 2-1 før pausen, og i de sidste 45 minutter lod Tyrkiet fødderne tale.

Det resulterede i scoringer fra Burak Yilmaz og Ozan Tufan.

Tidligere søndag vandt Ukraine 2-1 ude over Finland.

Finnerne har kun et point lige som Kosovo.