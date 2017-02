Liverpool-angriberen Sadio Mané scorede to gange mod Tottenham, der tabte 0-2 på Anfield.

Senegaleser fælder Tottenham i toppen af Premier League

Tottenham og Christian Eriksen havde ikke meget at byde på, da holdet tabte 0-2 på udebane til Liverpool.

En senegaleser udgjorde forskellen på to gyldne minutter i første halvleg, og så tabte Tottenham 0-2 på udebane til Liverpool.

Mané slog til to gange - i det 16. og 18. minut - efter store fejl i Tottenhams defensiv. Og så var topopgøret i Premier League afgjort. Skulle det vise sig.

For Tottenham og Christian Eriksen havde ikke evnerne til at svare igen på Mané-målshowet, der endda sagtens kunne være endt med en senegalesisk scoring eller to mere.

London-klubben havde dog to gode chancer i første halvleg til at få reduceret, og især Heung-Min Son burde have scoret, da han fik en friløber, men Liverpool-keeper Simon Mignolet reddede det svage spark.

Kort efter fik Tottenhams midtbanespiller Dele Alli chancen for at reducere på et hovedstød, men den engelske landsholdsspiller var ikke skarp nok i situationen.

Christian Eriksen spillede heller ikke nogen prangende kamp på Tottenhams offensive midtbane.

Den danske landsholdsspiller havde et nærgående forsøg direkte på frispark, men ellers var han ufarlig på sine dødbolde. Han blev skiftet ud efter 68 minutter.

Nederlaget betyder, at Tottenham på andenpladsen har 50 point efter 25 spillerunder.

Det er ni point mindre end førerholdet, Chelsea, som har spillet en kamp færre. Chelsea gæster Burnley søndag.

Liverpool fik med sejren stoppet den negative stime af dårlige resultater i 2017 og kravler op på fjerdepladsen med 49 point efter 25 kampe.