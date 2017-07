Sen udligning sikrer AaB velfortjent point ude mod FCK

Her scorede han efter 93 minutter til 1-1, da AaB ude spillede en fremragende anden halvleg mod FC København og fik et point med hjem fra klubbernes premiere i Alka Superligaen.

Federico Santander havde bragt FC København foran i første halvleg, men AaB kom som forvandlede ud efter pausen og fik efter store anstrengelser udlignet efter en dødbold.

FC København har solgt flere af sine profiler fra sidste sæson, hvor de ganske suverænt hjemførte både mesterskabet og pokaltitlen samt havde en flot sæson i Europa.

Derudover mangler stadig de langtidsskadede stamspillere Rasmus Falk og Peter Ankersen.

Det var dog ikke til at se i første halvleg, hvor den tjekkiske debutant Michael Lüftner faldt fint ind i det centrale forsvar og var med til at lukke effektivt ned for de nordjyske gæster.

På vanlig FCK-manér kontrollerede værterne spillet, og efter en forholdsvis stille indledning begyndte de også at skabe chancer.

Efter en halv time måtte AaB-keeper Nicolai Larsen således ud i en fremragende dobbeltredning for at forhindre først Andrija Pavlovic og derefter Kasper Kusk i at komme på tavlen.

Kort efter måtte Larsen dog give fortabt, da Federico Santander fra tæt hold prikkede bolden i nettet til 1-0 efter Kasper Kusks forarbejde.

AaB var offensivt temmelig tandløse i første halvleg, men det ændrede sig markant efter cheftræner Morten Wieghorsts pausesnak.

Nordjyderne kom aggressivt og langt mere sprudlende ud til anden halvleg. De skabte en god håndfuld chancer i det første kvarter med angrebsduoen Jannik Pohl og Kasper Risgård som flittige afsluttere.

Boldene fløj lige forbi rammen på Robin Olsens bur eller lige på den svenske keeper, hvorfor FCK slap med skrækken. Siden fandt værterne sig selv igen frem mod opgørets afslutning.

Efter 93 minutter kom dog den fortjente udligning, da indskiftede Jakob Blåbjerg efter en dødbold pludselig kunne sparke bolden i nettet.