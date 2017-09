Sen udligning holder vaklende USA på VM-sporet

Med en udligning fem minutter før tid i udekampen mod Honduras holdt USA's fodboldlandshold fast i håbet om at kvalificere sig til VM for ottende gang i træk.

Men kort før tid fik Bobby Wood udlignet til slutresultatet 1-1, så USA fortsat har VM-skæbnen i egne hænder.

- Det var et vigtigt point, siger USA's anfører, Michael Bradley, til nyhedsbureauet AP.

- På mange måder havde det intet med fodbold at gøre. Det handler om at overleve og håndtere alt, man får kylet i hovedet, at have en trup, der kan håndtere de sværeste situationer, siger han.

Resultatet efterlader USA på fjerdepladsen i VM-kvalifikationen i Nord- og Mellemamerika med ni point for otte kampe.

Fjerdepladsen udløser playoffkampe mod enten Syrien eller Australien fra Asiens VM-kvalifikation om en plads ved VM i Rusland næste år.

Panama, der vandt 3-0 hjemme over Trinidad & Tobago, har ti point og sidder i øjeblikket på tredjepladsen, der giver direkte adgang til VM.

USA mangler at møde netop Panama hjemme, inden amerikanerne slutter af med en udekamp mod bundholdet Trinidad & Tobago, der har tre point og ikke kan nå VM.

Dermed har amerikanerne stadig VM-skæbnen i egne hænder, selv om holdet har haft en meget svingende kvalifikation hidtil.

Honduras, der har været med ved de to seneste VM-slutrunder, har også ni point på femtepladsen.

Honduras har imidlertid et svært slutprogram med en udekamp mod Costa Rica og en hjemmekamp mod Mexico.

Costa Rica spillede 1-1 hjemme mod Mexico, der topper VM-kvalifikationen i Nord- og Mellemamerika med 18 point. Mexicanerne er allerede sikret deltagelse i Rusland.

Costa Rica har 15 point på andenpladsen og mangler et enkelt point for matematisk at have sikret VM-deltagelse.