Cameroun slog Egypten 2-1 og er Africa Cup of Nations-mester for femte gang i historien.

Sen scoring sender afrikansk titel til Cameroun

AaB-spilleren Christian Bassogog vandt sammen med Cameroun Africa Cup of Nations efter 2-1-sejr over Egypten.

Finalen i Africa Cup of Nations blev afgjort to minutter før slutfløjt, da Vincent Aboubakar scorede et spektakulært mål.

Det var tredje gang, at de to mandskaber stod over for hinanden i Africa Cup of Nations-finalen - med sejre til Egypten i 1986 og 2008 tidligere.

Egypten kom også bedst fra start i søndagens opgør med Mohamed Elnenys åbningsmål midtvejs i første halvleg.

Efter en times spil fik Camerouns Nicolas N'Koulou udlignet til 1-1 på et hovedstød.

AaB-spilleren Christian Bassogog har været en af Camerouns mest fremtrædende spillere på vejen mod titlen.

Cameroun har nu vundet Africa Cup of Nations-titlen fem gange - senest i 2002. Egypten er turneringens mest succesrige nation med syv titler.