Sen scoring af spanier redder Milan mod Lazio i Rom

Efter en periode med tre liganederlag i træk er Milan så småt ved at finde sig selv resultatmæssigt.

For fem dage siden vandt Milan en udsat udekamp med 1-0 på et sent sejrsmål mod Bologna trods to mand i undertal i mere end en halv time, og mandag aften scorede Milan igen et sent, pointgivende mål.