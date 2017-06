Sen Kane-udligning sikrer England uafgjort i Skotland

Først udlignede Skotlands Leigh Griffiths smukt på et direkte frispark i det 87. minut, og minsandten om Celtic-angriberen ikke gentog bedriften tre minutter senere.

Endnu en scoring direkte på frispark fra Griffiths fod bragte nærmest Skotland i en anden verden, og skotterne jublede på banen og festede på lægterne, som havde de allerede vundet hele VM-slutrunden.

Tottenham-angriberen Harry Kane spolerede dog festen, da han langt inde i overtiden fik udlignet for England.

For Leigh Griffiths var Kanes udligning et hårdt slag i ansigtet.

- Det føles som et nederlag for at være ærlig. Vi lagde så mange kræfter i opgøret.

- Vi scorede to sene mål, og vi vidste, at vi bare skulle køre den hjem til sidst, men det var en flot afslutning af Kane, og det er det, han gør hver uge i Premier League, siger Griffiths ifølge Sky Sports.

Pointdelingen betyder, at England topper gruppe F med 14 point, mens Slovenien indtager andenpladsen med 11 point efter 2-0-sejren over Malta lørdag.

Skotland ligger på fjerdepladsen med otte point.

Harry Kane var anfører for første gang for det engelske landshold, og Kane dannede offensiv med spillere som Marcus Rashford, Adam Lallana og Dele Alli.

Skotland kom ud til opgøret i højt tempo og piskede derudad, men England tog efterhånden over og var også mest på bolden.

Et par chancer til Kane og Rashford kastede ikke scoringer af sig, og opgøret var derfor åbent før anden halvleg.

Skotlands landstræner, Gordon Strachan, erstattede James Morrison med James McArthur, men det var England, der var tæt på en føring efter 51 minutter ved Jack Livermore, der afsluttede på træværket.

Andrew Robertson forsøgte sig for Skotland, men bolden strøg over det engelske mål.

Harry Kane forsøgte sig med et hovedstød efter 66 minutter, men afslutningen var lige på skotternes keeper Craig Gordon.

To minutter efter sin indskiftning lynede Alex Oxlade-Chamberlain så for England.

Arsenal-spilleren fik lidt heldigt bolden med sig og tog et par træk i feltet, hvorefter han hamrede bolden i mål til 1-0-føring.

Det så ud til at blive kampens resultat, inden opgøret blev hektisk i slutminutterne, og de to britiske rivaler endte med at dele.