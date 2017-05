Semifinale bliver endestation i Warszawa for Iversen

Her sluttede det for danskeren med en tredjeplads i sin semifinale, og dermed blev det endnu en speedwayaften uden dansk finaledeltagelse.

Det var også tilfældet i sæsonens første grandprix i Krsko.

Nicki Pedersen skuffede igen, da det ikke lykkedes at nå en semifinaleplads. Det var også tilfældet i sæsonens første grandprix for den 40-årige dansker.

Nicki Pedersen lagde ellers ud med en godkendt andenplads i sin første start efter polske Maciej Janowski, men herefter måtte danskeren nøjes med et point i sin anden start.

Niels Kristian Iversen fik til sammenligning langt fra en god indledning, da han i sin første start havde problemer med at styre sin speedwaycykel og sluttede sidst.

Iversen kæmpede dog hårdt mod den britiske eksverdensmester Tai Woffinden i sin anden start og høstede to point.

Det var en dansk indledning på det jævne, og det blev ikke meget bedre for Nicki Pedersen i tredje start. Først måtte danskeren ned at ligge, da Matej Zagar blev udelukket efter at have kørt Nicki Pedersen af banen.

Efterfølgende måtte den danske veteran nøjes med sidstepladsen blandt de tre resterende kørere og et enkelt point, og det samme blev udbyttet for Iversen med en tredje plads i tiende heat.

Fjerde start kastede et point af sig til Nicki Pedersen, og i et heat med tre kørere hentede Iversen to point.

En semifinaleplads var stadig mulig for begge danskerne, der skulle op imod hinanden i næste heat.

Her sejrede Niels Kristian Iversen, og med sine otte point blev Iversen klar til at køre semifinale.

Nicki Pedersens aften sluttede derimod med en sidsteplads og endnu et skuffende grandprix i sæsonen.

For verdensmesteren Greg Hancock blev det en særdeles skidt aften langt uden for rampelyset med fire point.

Finalen blev vundet af svenske Fredrik Lindgren, der også topper i den samlede VM-stilling med 32 point efter to grandprixer.

Niels Kristian Iversen er bedste dansker med 18 point på ottendepladsen, mens Nicki Pedersen har skrabet otte point sammen på 15.-pladsen.

Sæsonens tredje grandprix bliver kørt 27. maj i Daugavpils i Letland.