Selv modstanderne hylder Isco efter gallaforestilling

Men det betyder ikke nødvendigvis, at der er en længere succestørke under opsejling i det store fodboldland.

Den gyldne spanske fodboldgeneration, der vandt VM i 2010 og to europamesterskaber, er ved at nærme sig pensionsalderen.

Afløserne er nemlig helt klar til at tage over, hvilket blev understreget i den overlegne 3-0-sejr over Italien i VM-kvalifikationen lørdag aften.

Klarest af alle lyste Real Madrids 25-årige offensivspiller Isco, som med to mål og en række flotte detaljer var så stærkt spillende, at også italienerne måtte bøje sig i støvet efter kampen.

- Man behøver blot at se hans berøringer, overblik og tunnelen, han lavede på (Marco) Veratti, mens han var omringet af tre modstandere for at vide, at han har ufattelig stor kvalitet.

- Jeg elsker sådan nogle tekniske lysglimt. Selv om jeg er på modstanderholdet, må jeg lykønske ham, siger Italiens landstræner, Gian Piero Ventura, ifølge nyhedsbureauet AFP.

I braget mellem de to ubesejrede tophold i gruppe G åbnede Isco scoringen direkte på frispark efter 13 minutters spil.

Fem minutter før pausen fordoblede han føringen med et fladt og præcist spark fra kanten af feltet og gav italienerne en mavepuster, de aldrig kom sig over.

- Han får masser og spilletid og høster værdifuld erfaring i sin klub og på landsholdet, og derfor vokser han som fodboldspiller, siger landstræner Julen Lopetegui.

- En ting er at rumme kvalitet, en anden ting er at være en stor spiller.

- Isco har altid haft kvaliteterne, og nu er han ved at blive en stor spiller, siger Lopetegui, som gav matchvinderen en hyldestudskiftning i kampens sidste minutter.

Her blev han afløst af veteranen David Villa - en af de store figurer i den gyldne generation, som Isco nu skal løfte arven efter.