Sejr i DM-finale overrasker Mette Gravholt

Nykøbing Falster Håndbolds stregspiller Mette Gravholt, var glad, men også en smule overrasket, efter at hun havde været med til at sikre sit hold en tredje og afgørende DM-finale i håndbold med en sejr på 29-26 over København Håndbold.

- Det er lidt overraskende. Eller, måske ikke overraskende for vi håbede da på, at vi kunne vinde, men vi vidste, at det ville blive svært, siger Mette Gravholt efter kampen.

De to hold fulgtes ad det meste af kampen i Frederiksberg-Hallerne, men til sidst lykkedes det for Nykøbing Falster at trække det længste strå.

Den første DM-finale vandt København Håndbold med 29-26 på udebane, så efter lørdagens anden finale skal Nykøbing Falster igen tage imod københavnerne i den afgørende finale.

Det skyldes, at Nykøbing Falster sluttede bedre end København Håndbold i grundspillet, og stregspiller Mette Gravholt glæder sig til kampen.

- Det bliver en fest. Det var en fest, sidste gang vi spillede mod hinanden, og det var det også i dag (lørdag, red.), siger hun.

Der var flere episoder under lørdagens kamp, hvor dommeren måtte træde i karakter, da de to hold gik hårdt til hinanden. Mette Gravholt var selv i gulvet flere gange, men det skræmmer hende ikke - tværtimod.

- Det er altid en fed oplevelse at spille mod København Håndbold. De smadrer én fuldstændig, men det er kun fedt, og det er derfor, vi spiller håndbold, så vi glæder os, siger hun.

På trods af at Mette Gravholt og Nykøbing Falster Håndbold indkasserede et nederlag, da de senest mødte København Håndbold på hjemmebane, så tror hun på en sejr i den afgørende DM-finale.

- Nogle gange kan vi godt være lidt dårlige i det første opgør, men vi er gode til at lære af vores fejl. Det havde vi gjort til i dag, og så skal vi bare blive endnu bedre til næste kamp, siger hun.

Den afgørende finale spilles lørdag.