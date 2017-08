Scoring i overtiden holder liv i FCM's europæiske drøm

Det skete efter en vild scoring langt inde i overtiden, som betød, at FCM hjemme vandt 2-1 over polske Arka Gdynia i returmødet i tredje kvalifikationsrunde i Europa League.

FC Midtjylland bookede torsdag billet til to playoffkampe om at nå med i gruppespillet i Europa League.

Sejren blev sikret i det 93. minut og betyder, at det samlede resultat endte med 4-4.

Da FCM scorede to gange på udebane, er det midtjyderne, der avancerer på polakkernes bekostning.

FCM kiggede langt efter gruppespillet indtil tre minutter inde i overtiden.

Her var stillingen 1-1, som ikke var nok for FCM til at gå videre fra tredje kvalifikationsrunde og nå frem til de to playoffkampe.

I det 93. minut skete der imidlertid ting og sager på MCH Arena i Herning.

En høj bold blev sendt ind i det polske felt i et desperat midtjysk forsøg på at fremtvinge den afgørende scoring.

Norske Alexander Sørloth tog bolden ned med sit bryst, vendte rundt og bankede den i mål til ekstatisk jubel i Herning.

I første halvleg var Arka Gdynia primært farlige på omstillinger og dødbolde, mens midtjyderne ikke rigtig var kommet i gang med at sætte spillet op efter den første halve time.

FCM skulle på dette tidspunkt bruge en enkelt scoring for at udligne til 3-3 samlet og gå videre via reglen om mål scoret på udebane.

Første halvleg endte dog uden scoringer, og derfor skulle FCM bruge de sidste 45 minutter på at finde balancen mellem at undgå at indkassere en fatal scoring og selv jagte et mål.

Med en halv time igen af opgøret gik det dog galt efter et polsk hjørnespark, hvor Dawid Soldecki fik headet polakkerne foran 1-0.

Den scoring var et slag i ansigtet på FCM, der dermed skulle score to gange for at gå videre.

Tadeusz Socha gav lidt hjælp, da gæsternes forsvarsspiller med 14 minutter igen af opgøret blev noteret for et selvmål som udlignede til 1-1.

Herefter var det et FC-mandskab, der jagtede scoringen, der kunne sende holdet videre, og den faldt altså tre minutter inde i overtiden.