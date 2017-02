Schweizisk styrtløber snupper VM-guld på hjemmebane

Der var masser at glæde sig over for alle de schweizere, der var mødt op for at støtte sine landsmænd på hjemmebane i mændenes styrtløbskonkurrence ved alpin-VM i St. Moritz.

Den 29-årige schweizer Beat Feuz snuppede nemlig sin første VM-guldmedalje i karrieren, da han lynede ned ad pisten i bedste tid.