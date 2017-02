Schweizisk skisensation måtte vente længe på VM-guld

Luca Aerni måtte vente længe, inden han fandt ud af, at hans slalomløb var nok til at sikre VM-titlen.

Alligevel endte Luca Aerni som VM-guldvinder efter slalomløbet. Han sejrede samlet med et forspring på en hundrededel af et sekund til den regerende verdensmester, Marcel Hirscher fra Østrig.

- Jeg var virkelig nervøs i de sidste 45 minutter, hvor jeg ventede på, at alle de andre løbere skulle blive færdige.

- Jeg kunne kun se på og håbe, efterhånden som de andre kom ned. Jeg vidste, at mit slalomløb var godt, men man ved aldrig, hvad der sker i de kombinerede konkurrencer.

- Det var virkelig en lang ventetid, inden jeg vandt guldet, siger Luca Aerni ifølge nyhedsbureauet AFP.

Luca Aerni har ikke en eneste gang i karrieren været på podiet i et World Cup-løb.

Marcel Hirscher er tilfreds med sølvet, eftersom han i de seneste dage har været plaget af influenzalignende symptomer.

- Efter at have ligget to dage i sengen er jeg imponeret over, at jeg kom på podiet i superkombineret. Sølv er ikke så dårligt, siger den femdobbelte vinder af den samlede World Cup.