Schweinsteiger drømmer om igen at spille for United

Forud for sin sidste kamp for det tyske landshold fortæller Bastian Schweinsteiger, at han stadig drømmer om at spille for Manchester United igen på trods af, at klubbens manager, José Mourinho, har frosset ham ud af førsteholdstruppen, skriver AFP.

- Min absolutte drøm er at spille for Manchester United og hjælpe klubben med at opnå sine mål, siger han tirsdag på en pressekonference forud for Tysklands venskabskamp mod Finland, som bliver Schweinsteigers 121. af slagsen og også den sidste.

- Jeg har haft samtaler med klubben, og jeg har ikke nogen problemer med José Mourinho. Han har forklaret mig om sin beslutning set ud fra sit synspunkt.

Selv om tyskeren ikke agter at forlade Manchester United lige foreløbigt, så udelukker han ikke et skifte til den bedste amerikanske liga, Major League Soccer (MLS), engang ude i fremtiden.

Mourinho fortalte i sidste uge, at han er overrasket over, at Schweinsteiger er villig til at blive kontrakten ud, da der er en lang række af spillere, som står foran Schweinsteiger i køen til spilletid.

- Jeg kan ikke svare for ham (Schweinsteiger, red.). Det er hans liv. Det er hans karriere. Han har en kontrakt med klubben og har besluttet sig for at blive. Det er fint med os, sagde portugiseren fredag.

Bastian Schweinsteiger træner for tiden med klubbens unge spillere i U23-truppen.

Tyskeren har to år tilbage af sin kontrakt med Manchester United, som angiveligt indbringer ham 190.000 britiske pund om ugen, hvilket cirka svarer til 1,7 millioner kroner.