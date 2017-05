Schöne før sin største kamp: De unge håndterer presset

Tirsdag aften indtog han pressepodiet forud for onsdagens Europa League-finale med samme ro, som han får brug for på den centrale midtbane mod mægtige Manchester United på Friends Arena i Stockholm.

- Det er den største kamp i min lange karriere. Det er en drøm for alle at vinde en titel som denne, og Danmark har jo gode erfaringer med det her i Sverige, siger Lasse Schöne med henvisning til EM-triumfen i 1992.

Med sine 30 år er han klart holdets ældste blandt de 11 spillere, der ventes at få en plads i startopstillingen.

Ud over Schöne ventes træner Peter Bosz at indlede kampen med to spillere på 24 år, en på 23 år, tre 21-årige, to på 20 år, 19-årige Kasper Dolberg samt den 17-årige midterforsvarer Matthijs de Ligt.

Men det anser Schöne ikke som et problem over for det noget mere rutinerede Manchester United-hold.

- Vi har vist hidtil i turneringen, at vi kan præstere under pres med dette unge hold. Derfor synes jeg, at vi har en god chance for at vinde.

- I en finale kan alt ske. Det er to forskellige hold med to forskellige måder at spille på, og for os handler det om at være tro mod os selv og gøre det, vi er bedst til, lyder det fra den danske midtbanespiller.

Hans landsmand Kasper Dolberg forventes at tage pladsen som midterste angriber i en 4-3-3-opstilling.

Med sine seks mål i turneringen er han et glimrende bevis på, at ungdommen har håndteres presset på den europæiske scene.

Onsdagens finale bliver fløjtet op klokken 20.45 på Friends Arena. Ud over trofæet er der en plads i Champions League-gruppespillet i næste sæson på spil.