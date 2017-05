Schöne efter finalenederlag: United spiller ikke fodbold

- De har en god organisation, og så spiller de bare langt efter (Marouane) Fellaini og håber det bedste.

- Det ærgrer mig, at et hold som United vinder, da jeg kan lide hold, der spiller fodbold. Det gør United absolut ikke, siger Lasse Schöne efter nederlaget på Friends Arena i Stockholm.

- Men hatten af for United. De står med pokalen og gør det godt på deres måde, så et eller andet har de jo gjort rigtigt, så tillykke til dem, tilføjer Schöne.

Ifølge den 30-årige centralspiller fik Ajax' unge hold aldrig gang i det spil, der førte holdet helt frem til finalen.

- United skabte næsten ingen chancer, men det gjorde vi heller ikke selv. Vi fik aldrig gang i spillet som tidligere i turneringen. Vi kan spille meget bedre, end vi gjorde i dag, siger Schöne.

Når han lige har sundet sig, mener han dog godt, at han og holdet kan glæde sig over deltagelsen i finalen, der skete med den yngste startopstilling nogen sinde af et hold i en europæisk finale.

- Hvis vi havde sagt inden sæsonen, at vi ville nå finalen, ville man have kaldt os sindssyge, men nu skal vi lige bruge nogle dage, da det gør ondt lige nu, men så kan vi være stolte over at nå så langt med så ungt et hold, siger han.

Personligt blev finalen aldrig den oplevelse, han havde håbet på. Den sluttede midtvejs i anden halvleg, da han blev skiftet ud.

- Det var jeg ikke forberedt på, og jeg var heller ikke enig. Så lige nu kan jeg ikke glæde mig.

- Men det var et fantastisk stadion at spille på og en fantastisk atmosfære. Man løber ikke og tænker på, at det er en finale, men man mærker det før og efter, når man ser så mange journalister, siger Schöne og smutter ud i Ajax' ventende bus.

Med sejren skal Manchester United i næste sæson spille Champions League, mens Ajax nu skal gennem kvalifikationskampe for at komme med i den fineste af de to europæiske turneringer.