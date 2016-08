Jonas Lössl håber at blive vikar for Kasper Schmeichel.

Schmeichels mulige afløser kender pladsen i hierarkiet

Hvem skal afløse Kasper Schmeichel på onsdag mod Liechtenstein? Og måske også i søndagens vigtige VM-kvalifikationskamp mod Armenien, hvis den skadede Leicester-målmand ikke når at blive klar til den kamp, efter at han mandag blev opereret for brok.

Jonas Lössl er sammen med Brøndby-målmand Frederik Rønnow kandidat til at vikariere for Schmeichel i den kommende uge.

Den 27-årige målmand, der før denne sæson skiftede fra Guingamp i Frankrig til Mainz i Tyskland, er noteret for en enkelt A-landskamp, anden halvleg i 0-1-kampen på udebane mod Skotland i marts.

- Nu skal det jo ikke lyde som om, at jeg jubler over, at Kasper er skadet. Det er meget ærgerligt for ham og holdet, men jeg glæder mig da over, at der er en mulighed for at stå. Det har jeg arbejdet hårdt for, og jeg føler mig klar til det, siger Jonas Lössl.

Lørdag i sidste uge fik han sin ligadebut for Mainz i 1-2-nederlaget ude mod storklubben Borussia Dortmund i Bundesligaen.

- Det gik godt, og jeg havde en masse situationer, som jeg fik afviklet godt. Jeg er kommet til Mainz for at blive bedre. Nu nåede jeg målet med at stå den første kamp, og det var vigtigt for mig.

- Jeg har fået en rigtig god målmandstræner. Stephan Kuhnert (mangeårig målmand i Mainz, red.) er dygtig og har meget erfaring, og han har nogle spændende idéer.

- Jeg har det rigtig godt med ham, og vi har allerede samtalerne på tysk. Jeg taler ikke flydende tysk, men jeg forstår det meste af, hvad han siger. Det er vigtigt, for han er min vigtigste sparringspartner, siger Jonas Lössl.

Han kender sin nuværende plads i hierarkiet, når Kasper Schmeichel bliver klar igen.

- Kasper er førstevalget. Han er en rigtig god målmand, og han har stået rigtig godt for Leicester. Jeg har ikke været med som andet end backup for ham endnu. Nu er der brug for mig, og jeg skal vise, at jeg er klar.

- Jeg har selvfølgelig en drøm om at udfordre ham på et tidspunkt, men det er ikke det, jeg skal lige nu.

- Det er ikke ligegyldigt, om jeg står, eller om Rønnow står, for det betyder rigtig meget for os hver især. Men det vigtigste er, at vi vinder, siger Jonas Lössl.