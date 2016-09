Schmeichel vil ikke lade ego stå i vejen for landsholdet

Schmeichel gennemgik mandag en brokoperation, og han kæmper hårdt for at blive klar til søndagens kamp.

- Jeg håber, jeg spiller søndag, men der er ingen garantier. Det kommer an på, hvordan jeg har det. Jeg skal ikke gå ud og gå på kompromis for holdets skyld. Jeg skal ikke være en fare for holdet, hvis jeg ikke kan præstere.

- Mit ego skal ikke diktere, at jeg skal spille, selv om jeg ikke er 100 procent klar. Så jeg skal være ærlig over for mig selv i forhold til at træffe en beslutning, og så må vi se, om jeg når at blive klar, siger Kasper Schmeichel.

Schmeichel blev udskiftet i lørdagens Leicester-kamp, men på det tidspunkt havde han allerede døjet med sin skade i en måned.

- Skaden har plaget mig de sidste fire uger. Når man har en skade som den her, så er man hele tiden i løbende kontakt med lægerne om, hvordan man skal behandle det. Planen var hele tiden at forsøge at spille så lang tid som overhovedet muligt.

- Kirurgerne sagde, at jeg på et eller andet tidspunkt skulle opereres, siger Schmeichel.

Han fortæller, at genoptræningen går godt, selv om han endnu ikke har lavet målmandsøvelser på græs.

- Jeg følger det program, der er blevet lagt af lægen. Det indeholder noget arbejde inden for og en lille smule arbejde uden for. Vi laver lige præcis, hvad han har sagt.

- Jeg har ikke sparket langt til en bold endnu, det er først længere henne i forløbet, siger Kasper Schmeichel.

Målmanden selv håber at komme på græs fredag, når han har lavet genoptræning i styrkelokalet.

Ifølge landstræner Åge Hareide kommer han dog først på træningsbanen lørdag. Det er ikke optimalt, siger nordmanden.

- Han kommer ikke ud på græs i dag, han kører sit eget program. Planen er, at han skal på græs i morgen.

- Vi må afgøre efter lørdagens træning, om han skal stå søndag, men det er ingen optimal forberedelse at blive opereret og skal komme sig så tæt på en landskamp, siger Åge Hareide.