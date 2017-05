Schmeichel og Leicester holder vinderkurs med ny sejr

De tre point betød, at Leicester efter en omtumlet sæson spillede sig op på niendepladsen i Premier League med 43 point og samtidig blev helt sikker på at undgå nedrykning.

Lørdag holdt Kasper Schmeichel således målet rent i 3-0-sejren hjemme over Watford.

Leicester ligner et mandskab, der har i sinde at slutte godt af i denne sæsons Premier League.

Første halvleg var uden scoringer frem til det 38. minut, hvor unge Wilfred Ndidi bragte mesterholdet foran 1-0.

20-årige Ndidi stod klar i Watfords felt, da bolden dumpede ned for fødderne af ham, og forsvarsspilleren bragede den efterfølgende i mål.

Nigerianeren skiftede i januar til Leicester fra belgiske Genk, og det var hans andet ligamål i England.

Leicester vandt senest 1-0 uden over West Bromwich, men før det var gået fem kampe uden sejr, hvilket inkluderede de to opgør i kvartfinalen i Champions League mod Atlético Madrid.

Forinden havde Leicester vundet fem kampe i træk i Premier League under Craig Shakespeare, der tog over som manager i februar efter fyrede Claudio Ranieri.

Shakespeare kunne efter godt en times spil juble over Riyad Mahrez' scoring til 2-0.

Watfords forsvarsspiller Adrian Mariappa gik helt skævt af bolden, og pludselig var Mahrez derfor fri og sparkede bolden sikkert i mål.

I overtiden tog Jamie Vardy en længere solotur og serverede bolden for fødderne af Marc Albrighton, der lukkede kampen med sin scoring.

I kampen om at undgå nedrykning blev Hull dagens store taber. Hull lå over nedrykningsstregen med to point mere end Swansea, inden Hull hjemme tabte 0-2 til Sunderland, der allerede er rykket ud af den bedste række.

Swansea besejrede senere lørdag Everton 1-0 takket være Fernando Llorentes scoring i første halvleg, og det betød, at Swansea i stedet tog pladsen over stregen og sendte Hull under.

Burnley og West Bromwich spillede 2-2, og det blev også resultatet af opgøret mellem Bournemouth og Stoke.