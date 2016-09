Schmeichel misser Armenien-kamp: Rønnow starter i mål

Målmanden Kasper Schmeichel er ikke blevet fit nok til at spille VM-kvalifikationskampen mod Armenien søndag aften. Målmanden har trænet ihærdigt for at blive klar, efter han mandag var igennem en brokoperation.

Det lykkedes dog ikke at få Schmeichel klar nok til at spille, og derfor starter Brøndbys Frederik Rønnow i målet for anden landskamp i træk. Rønnow debuterede ved at holde nullet i onsdagens 5-0-testsejr over Liechtenstein på sin gamle hjemmebane i Horsens.