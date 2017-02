Schmeichel har en underlig følelse efter tabt pragtkamp

Undervejs var Leicester nede med 0-2 og sat under pres, men det lykkedes at lave en vigtig reducering.

Derfor står Kasper Schmeichel med en blandet fornemmelse efter den første af to ottendedelsfinaler.

- Det er en underlig følelse, for vi tabte, men vi er egentlig meget tilfredse. Vi scorede et udebanemål, og havde vi ikke fået det, ville vi være meget mere skuffede, siger han til TV3+.

Danskeren reddede blandt andet et straffespark i kampens indledning, og han havde generelt meget travlt.

- Vi vidste godt, at vi ville komme under pres. De havde deres tilskuere, og de havde momentum fra ligaen, som de tog med i kampen. Så vi vidste, at vi skulle være klar nede bagved og være lidt heldige, og det var vi også, siger Schmeichel.

Han mener, at resultatet giver Leicester en realistisk chance for at gå videre.

- Selvfølgelig kan det lade sig gøre at gå videre. Det er en ottendedelsfinale på vores egen hjemmebane, og vi har et udebanemål, så alt kan ske.

- Det er godkendt for et hold, som er i Champions League for første gang, at få 1-2 på udebane, siger Schmeichel til tv-stationen.

Leicester har kun vundet i FA Cuppen i 2017, og i årets Premier League-kampe har holdet end ikke scoret.

Nu har Leicester dog fået en smule selvtillid, siger den danske målmand.

- Vi kan håbe på, at det er vendepunktet. Men som sagt er det en mærkelig fornemmelse, for vi har tabt kampen, men der var mange gode ting, siger Schmeichel.

Der er returkamp i Leicester 14. marts.