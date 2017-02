Schmeichel før storkamp: Vi har desperat brug for sejr

- Enhver sejr i Premier League vil være kæmpestor. Vi har desperat brug for en sejr, ingen tvivl om det.

- Det handler om at tro. Vi bliver nødt til at blive ved med at tro på det og blive ved med at arbejde hårdt, siger Leicesters danske målmand, Kasper Schmeichel, til klubbens hjemmeside.

Leicester har blot 21 point for 25 kampe, og i sidste uge fyrede klubben manager Claudio Ranieri, der sensationelt gjorde Leicester til mester i sidste sæson.

Kasper Schmeichel mener, at Leicester skal forsøge at se de resterende 13 ligakampe som en sæson for sig selv.

Noget lignende havde Leicester held med for to sæsoner siden, hvor klubben lå i en håbløs position.

Dengang reddede klubben sig fri af nedrykning via en meget stærk slutspurt.

- Vi bliver nødt til at forbedre os, for vi har ikke været i stand til at ramme det niveau, der er nødvendigt i denne sæson.

- Vi er i en situation, hvor vi har en slags minisæson med 13 kampe tilbage, hvor vi skal forbedre os, hvis vi skal blive i ligaen, siger Kasper Schmeichel.