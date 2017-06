Schmeichel er flov over historisk EM-redning

Især Schmeichels indgreb i finalen, hvor han med én hånd griber et farligt tysk indlæg, står mejslet i bevidstheden hos danske fodboldfans som et stort højdepunkt.

Men for hovedpersonen selv er indgrebet ikke noget, han mindes med stolthed. Tværtimod faktisk.

- Det så skidegodt ud, og folk kan huske det, men i virkeligheden er jeg en lille smule flov over, at jeg gjorde det, for det giver jo uro, at jeg pludselig kommer flyvende, for hvad så næste gang der er sådan en bold? Så står forsvaret der og ved ikke, om jeg kommer igen eller hvad, siger Schmeichel i et interview med Tipsbladet.

For mens mange tolkede indgrebet som et resultat af mentalt overskud og overlegne målmandsfærdigheder, så var virkeligheden en anden ifølge målmandslegenden.

- Grunden til, at jeg var nødt til at gribe den bold med én hånd, var jo, at den var langt væk. Jeg kunne ikke nå frem til den med begge hænder, men når en målmand går ud for at gribe en bold, så skal han gribe den med begge hænder, forklarer Schmeichel.

Chancen blev dog afværget af det spektakulære indgreb, ligesom alle andre tyske initiativer blev neutraliseret af Schmeichel og den danske defensiv.

Det banede vejen for 2-0-sejren og den største triumf i dansk fodboldhistorie.