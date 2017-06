Saudi-Arabien undskylder for manglende respekt for ofre

Først blev den manglende stilhed inden VM-kvalifikationskampen mod Australien forklaret med, at det ikke er en del af kulturen i Saudi-Arabien at ære de døde.

Det skabte stor debat og vrede, da Saudi-Arabiens fodboldlandshold torsdag nægtede at holde et minuts stilhed for at ære ofrene for angrebet i London i lørdags.

Den forklaring giver dog ikke meget mening, når man tidligere har set saudiaraberne holde et minuts stilhed i flere andre tilfælde.

Fredag har Adil Ezzat, præsidenten i Det Saudiarabiske Fodboldforbund, valgt at undskylde for den kontroversielle episode, der fandt sted i australske Adelaide.

- Det Saudiarabiske Fodboldforbund fortryder dybt og undskylder uforbeholdent for enhver provokation, der er opstået efter fejlen ved ikke at deltage i et minuts stilhed, siger Ezzat.

Det er blevet kaldt manglende respekt for ofrene, at de saudiarabiske spillere gik spredt rundt på banen, mens de australske spillere stille stod med armene om hinandens skuldre i et minut.

- Spillerne ønskede ikke at vise manglende respekt i forhold til at mindes ofrene eller at gøre ofrenes familier, venner og andre, der er ramt af grusomheden, kede af det, forklarer Ezzat.

To australiere var blandt de otte døde i sidste weekends angreb i London, hvor tre islamistiske ekstremister gik amok og kørte mennesker ned på London Bridge og efterfølgende stak tilfældige borgere ned med knive.

Australien vandt i øvrigt 3-2 over Saudi-Arabien og holder sig inde i kampen om at komme med til VM i Rusland næste år.

Med sejren kravler australierne op på siden af Saudi-Arabien med 16 point efter otte kampe i gruppe B i den asiatiske VM-kvalifikation.

Saudiaraberne har en bedre målscore end Australien og indtager derfor andenpladsen. Japan topper gruppen med 16 point efter syv kampe.

De to bedste hold går direkte videre til VM-slutrunden, mens nummer tre skal spille playoffkampe om at komme med.

Australien skal i næste kamp 31. august møde Japan på udebane.