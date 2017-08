Sara Slott ryger ud af VM efter nedtur i semifinalen

Det betød, at Sara Slott Petersen pludselig havde et lille håb om at gå videre på sin tid.

Håbet døde dog hurtigt, da det tredje semifinaleheat blev afviklet.

Efterfølgende måtte Sara Slott Petersen konstatere, at hendes tid var den niendebedste, og det rakte akkurat ikke til at komme blandt de otte finalister.

Danskeren var 12 hundrededele efter briten Eilidh Doyle, der kom med i finalen via en tredjeplads i det afsluttende semifinaleheat.

Sara Slott Petersen har haft en svingende sæson, og det var på forhånd usikkert, hvor godt hun ville komme til at præstere ved VM.

Hendes årsbedste er 54,35 sekunder, mens hendes danske rekord lyder på 53,55 sekunder.

Rekorden satte Sara Slott Petersen i OL-finalen i Rio sidste år.

Danskeren var ellers kommet i et gunstigt semifinaleheat ved VM, hvor hun blandt andre undgik at møde amerikanerne Dalilah Muhammad, Kori Carter og Shamier Little samt Zuzana Hejnová fra Tjekkiet.Dalilah Muhammad vandt OL-guld sidste år og er verdens hurtigste på distancen i år, mens Zuzana Hejnová har vundet VM de to seneste gange.