Sandra Toft vender hjem: Er aldrig blevet dansk mester

Således har landsholdsmålmanden Sandra Toft valgt at stoppe i den norske mesterklub Larvik efter tre sæsoner for at vende tilbage til den danske liga, skriver TV2 Sport.

- Det var en meget svær beslutning. Jeg er meget tilfreds med at spille i Larvik, og det har altid været en drøm for mig at spille i sådan en klub, siger Sandra Toft til TV2 Sport

Det er blandt andet hensyntagen til mand og familie, der har ført til Tofts beslutning, men tanken om at blive dansk mester trækker også.

- Den danske liga er også spændende, og jeg er aldrig blevet dansk mester, siger Toft.

Hun regner med at have en aftale med sin kommende klub klar hen over weekenden.

- Jeg står ikke uden muligheder i hvert fald, siger Toft.

Den 27-årige keeper skiftede i 2014 fra TTH Holstebro til Larvik.

Hun demonstrerede sin internationale klasse ved EM i december, hvor hun blev kåret som turneringens bedste målvogter.