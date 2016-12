Sandra Toft fejrer norsk pokalsejr med usikker fremtid

Det skete med en finalesejr på 24-19 over Tertnes, og klubbens 17. pokaltitel kommer i en tid, hvor dårlig økonomi og usikker fremtid igen er på dagsorden i det norske håndboldflagskib.

Det bekymrer dog ikke Sandra Toft, der ved EM i Sverige i december blev kåret til turneringens bedste målmand.

- Jeg tager det stille og roligt. Jeg har sagt til alle, at jeg først begynder at tænke (på fremtiden, red.) i januar, lød det fra Sandra Toft efter pokalsejren ifølge norske NTB.

Larvik er atter presset økonomisk, efter at klubben før jul blev pålagt at betale næsten en million norske kroner til dens tidligere direktør Bjørn Gunnar Bruun Hansen.

Beløbet dækker løn og feriepenge, og det malker den slunkne klubkasse to år efter, at klubben var tæt på at gå konkurs.

Med udgangen af den nuværende sæson udløber samtlige spillerkontrakter i Larvik, og dermed er Sandra Tofts fremtid lige nu uvis.

Danskeren siger til NTB, at det godt kan være, at hun fortsætter i klubben, men at hun ikke har overvejet det endnu.

Sandra Toft skiftede i 2014 til Larvik, og hun er vant til, at der er økonomiske problemer på bagsmækken i klubben.

- Det har været lidt "crazy", eller hvad man siger på norsk, siden jeg kom hertil. Men hver gang klarer vi den, fordi vi har stor støtte, og jeg tror også, at vi klarer det denne gang, siger Sandra Toft.