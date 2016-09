Salg af Formel 1 til USA indvarsler ny æra for sporten

En ændring af ejerskabet har længe været under opsejling. Forleden bekræftede Formel 1-chefen Bernie Ecclestone således, at Liberty Media var klar til at købe rettighederne til den verdensomspændende og højt profilerede sportsgren.

Handlen kan indvarsle en ny æra for Formel 1, der i årevis har været mest populær i Europa. Derimod har den haft svært ved at bryde igennem på det amerikanske marked og sikre sig nye tilskuere og indtægter, skriver Reuters.

- Jeg ser store muligheder for at hjælpe Formel 1 med fortsat at udvikle sig og blomstre til glæde for sporten, tilhængerne, holdene og investorerne, siger Chase Carey, der bliver ny bestyrelsesformand for moderselskabet bag Formel 1, Delta Topco.

Under weekendens grand prix på Monza i Italien sagde Toto Wolff, leder af motorsport-afdelingen hos Mercedes, at det måske er godt for sporten at få en amerikansk mediekoncern som hovedejer.

- Vi kan lære af den måde, amerikanerne gør tingene på. Især i den digitale æra, sagde Wolff ifølge Reuters.

Liberty Media overtager i første omgang 18,7 procent af aktierne i Delta Topco. Inden udgangen af første kvartal 2017 regner Liberty med at komme op på en ejerandel på 65 procent. Prisen er aftalt til 4,4 milliarder dollar.

Det svarer til en samlet værdi for Delta Topco på cirka otte milliarder dollar eller 53 milliarder kroner.

85-årige Bernie Ecclestone har i næsten 40 år stået i spidsen for Formel 1. Briten har skabt en forretning med en årlig omsætning i nærheden af 12 milliarder kroner.

Han understreger, at Formel 1's fremtid fortsat er i hans hænder. Det nye ejerforhold kommer ikke til at ændre noget. Ecclestone ejer selv og via en familiefond næsten 14 procent af aktierne.

Han fortsætter som øverste chef for Formel 1, oplyser Liberty Media.