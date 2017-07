Sagans hold nedlægger protest mod udelukkelse

Cykelrytteren Peter Sagans hold, Bora-Hansgrohe, er dybt uenig med Tour de France-kommissærernes beslutning om at smide den slovakiske verdensmester ud af løbet.

- Peter Sagan afviser at have forårsaget eller på nogen måde forsøgt at udløse Mark Cavendish' styrt på de sidste 200 meter af etapen, skriver holdet blandt andet.

Peter Sagan blev smidt ud af løbet, efter at han tilsyneladende påkørte den britiske sprinter Mark Cavendish under spurten på løbets fjerde etape tirsdag.

Mark Cavendish kørte ind i en barriere og styrtede og måtte derefter trække sig ud af Tour de France med et brækket kraveben.

- Peter blev på sin linje i spurten og kunne ikke se Cavendish på sin højre side, skriver Bora-Hansgrohe på sin hjemmeside.

Bora-Hansgrohe anmoder derfor om, at Tour de France-ledelsen omstøder beslutningen.

Bora-Hansgrohes appel bliver dog med stor sandsynlighed forgæves. Ifølge Den Internationale Cykelunions (UCI) regelsæt kan beslutningen ikke ankes.

Peter Sagan siger selv, at han ikke kunne forhindre styrtet, da Mark Cavendish kørte op på hans højre side bagfra.

- Jeg vidste ikke, at Cavendish lå bagved mig. Han kom fra højre side, og jeg prøvede at holde mig til Kristoffs (den norske sprinter Alexander Kristoff, red.) hjul. Mark kom meget hurtigt, og jeg havde ikke tid til at reagere og dreje til venstre, siger Peter Sagan om styrtet.

- Vi er venner og kolleger i feltet, og styrt som disse er aldrig sjove. Jeg håber, at Mark kommer på benene igen snart, tilføjer slovakken.