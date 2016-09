Sagan vinder i Belgien efter nedsmeltning i udbrud

Verdensmesteren nåede akkurat at indhente et udbrud, der ødelagde alt for sig selv kort før målstregen.

Hollænderen Danny van Poppel (Sky) og franskmanden Nacer Bouhanni (Cofidis) sluttede som henholdsvis nummer to og tre.

- Jeg tror, at Gud åbnede vejen for mig i spurten, som da havene spredte sig for Moses, siger Peter Sagan om spurten i en pressemeddelelse fra Tinkoff-holdet.

De fem udbrydere så meget længe ud til at holde feltet bag sig. Men til sidst gik udbruddet helt i stå, da ingen ryttere ville lave det nødvendige arbejde, formentlig af frygt for ikke at have kræfter nok i spurten.

Australieren Rohan Dennis (BMC) fører fortsat i den samlede stilling.

Peter Sagan er nummer to, tre sekunder efter den førende rytter.