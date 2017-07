Sagan: Jeg gjorde intet galt men må acceptere Tour-exit

Han har været tavs siden afslutningen på tirsdagens 4. etape. Men onsdag formiddag sagde Peter Sagan for første gang ord, efter at han blev smidt ud af Tour de France.

Løbsjuryen mente, at Bora-rytteren havde kørt for farligt i spurten og var skyld i det styrt, der sendte den britiske stjerne Mark Cavendish (Dimension Data) ud af løbet med et brækket kraveben.

- Det er meget skidt, at Mark styrtede, og det er vigtigt, at han kommer sig. Det var en vanvittig spurt, ikke den første af sin slags og heller ikke den sidste, siger Sagan.

Foruden Cavendish røg yderligere to ryttere i asfalten på grund af det, løbsjuryen vurderede til at være hasarderet kørsel fra Sagans side.

Slovakken, der vandt 3. etape, blev nummer to på tirsdagens etape. Derefter blev han først diskvalificeret og frataget 80 point i kampen om den grønne pointtrøje.

Og dernæst faldt dommen om, at han blev smidt ud af løbet. Tirsdag aften meddelte Bora, at man nedlagde protest mod udelukkelsen. Det virkede dog som en umulig mission.

Ifølge Den Internationale Cykelunions (UCI) regelsæt kan beslutningen nemlig ikke ankes.

Onsdagens 5. etape strækker sig over 160,5 kilometer fra Vittel til La Planche des Belles Filles. Her slutter etapen på et kategori 1-bjerg.