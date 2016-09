SIF-træner efter første sejr: Det var en forløsning

- Det betyder selvfølgelig noget, at vi vinder en kamp i Alka Superligaen. Det betyder absolut også noget for vores fans. Kampen blev afgjort i slutminutterne, så på flere måder er det en forløsning, siger Peter Sørensen.

Kampen bølgede frem og tilbage, og der var store chancer i begge ender. Til sidst var det dog Silkeborg, som var skarpest, og derfor tog hjemmeholdet alle tre point.

- Der kan opstå mange chancer i løbet af en kamp. Nogle spiller man sig til, og andre opstår mere eller mindre tilfældigt. Så er det typisk, at dem, som er bedst til at udnytte disse muligheder, vinder kampen. Det var vi i dag, siger Peter Sørensen.

Målscoreren Andreas Albers startede på bænken, da Nicklas Helenius spillede fra start. Sidstnævnte har gjort det godt i Silkeborg, men han skal ikke begynde at slappe af, da Albers venter i kulissen.

- Jeg vil selvfølgelig gerne spille fra start. Jeg håber, at jeg kommer til at starte i fremtiden. Det er det, jeg spiller og træner for. Det er desværre ikke min beslutning, men jeg skal gøre mit for, at det kunne være mig, siger Albers.

Silkeborg møder i næste runde Esbjerg på udebane.