Rytter Juhl og Pedersen er i finale efter drama

Damedoublen Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen er klar til at spille finale ved Super Series-turneringen Australian Open i Sydney.

Det skete efter en kamp i semifinalen, der længe lignede en relativt sikker dansk sejr, men som udviklede sig til en meget spændende affære.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, der afværgede tre matchbolde i deres kamp i kvartfinalen fredag, fik en god start mod japanerne, som danskerne havde besejret i tre indbyrdes møder før lørdagens kamp.

Yuki Fukushima og Sayaka Hirota satsede på at nedbryde danskerne med en god defensiv, men det lykkedes for Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen at holde duellerne relativt korte i begyndelsen.

Første sæt var overstået på 21 minutter, og det lignede et klart dansk overtag.

Men fra begyndelsen af andet sæt fik japanerne, der er nummer ti på verdensranglisten, bedre fat og kom foran 13-9.

Seks dueller senere sørgede Kamilla Rytter Juhl med et godt stiksmash imidlertid for, at danskerne kom foran 15-13, og det lignede en tidlig afgørelse.

Foran 20-17 havde danskerne tre matchbolde, men japanerne fik afværget alle tre.

De fik også fremskaffet en sætbold ved 21-20, da Kamilla Rytter Juhl fejlbedømte en bold, der ramte linjen.

I den efterfølgende duel blev danskerne udspillet, og så vandt Yuki Fukushima og Sayaka Hirota for første gang i karrieren et sæt over de danske OL-sølvvindere.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen var ikke mere rystede over sættabet, end at de hurtigt kom foran 6-1 i tredje sæt, og ved sidebyttet førte danskerne 11-5.

Japanernes gode defensiv var dog med til at holde dem inde i kampen, og efter endnu en lang duel fik de reduceret til 13-14.

Japanerne var nu helt med, og Sayaka Hirota fik udlignet til 15-15, da hun slog bolden i gulvet ved nettet.

Danskerne fik hevet sig selv op, og med en god defensiv fik de japanerne til at begå fejl i de efterfølgende fire dueller.

Endnu en japansk fejl bragte Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen foran 20-17, og så stod danskerne lige som i andet sæt med tre matchbolde.

Der blev dog ingen gentagelse, for på den anden matchbold lod Christinna Pedersen en for kort japansk serv falde i gulvet, og så var sejren hjemme efter en time og 25 minutters spil.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen skal i finalen enten møde de topseedede japanere, Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi, eller kineserne Chen Qingchen og Jia Yifan.