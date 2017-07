Ryan Lochte må svømme igen efter søforklaring under OL

Lochte modtog en karantæne på ti måneder, fordi han sagde, at han var blevet røvet med en pistol i Brasilien under OL.

Den amerikanske svømmer Ryan Lochte vender torsdag tilbage til konkurrencesvømning, efter at han sidste år blev suspenderet som følge af en episode under OL i Rio.

Lochte måtte senere indrømme, at røveriet var en søforklaring, for at dække over at han havde begået hærværk på en tankstation.

Den 32-årige svømmer vil deltage ved turneringen L.A. Invitational, der begynder torsdag. Turneringen finder sted på det anlæg i Californien, hvor Lochte træner til dagligt som en del af svømmeklubben Trojan.

Svømmeren, der i sin karriere har vundet seks guldmedaljer ved OL, stiller til start i 50 og 100 meter fri samt 200 meter medley. Han er favorit i 100 meter fri og 200 meter medley.

Lochtes karantæne udløb 30. juni, og det betyder, at han ikke har kunnet kvalificere sig til VM, der finder sted i Ungarn. Turneringen starter 23. juli.

Der er sket store ændringer i Lochtes liv, siden han blev suspenderet. Han fik sit første barn i juni, da hans søn Caiden blev født. Derudover har han flyttet sin daglige træning fra North Carolina til Californien.

Svømmeren afslørede i juni, at han gik med selvmordstanker efter skandalen.

- Efter Rio var jeg måske den mest forhadte person i verden. Der var tidspunkter, hvor jeg brød ud i gråd, og tænkte at det ville være fint, hvis jeg ikke vågnede op dagen efter, sagde han dengang til ESPN.

Lochte har været udelukket af det nationale svømmeforbund USA Swimming. Han har derfor kunnet deltage i nogle mindre turneringer.