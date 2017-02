Russiske hooligans advarer om voldsfest til VM

I 2018 skal VM afholdes i Rusland, og i et program på BBC fortæller unavngivne russiske hooligans, at man kan forvente masser af vold.

- For nogle bliver det en fodboldfest, for andre bliver det en voldsfest, siger en unavngiven hooligan til BBC.

- Alle fra fangrupperne glæder sig til, at VM skal afvikles i Rusland. Man behøver ikke at rejse for at have det sjovt.

- Vores modstandere er naturligvis englænderne, for de er grundlæggerne af hooliganismen, siger den russiske hooligan.

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, sagde torsdag, at han ikke frygtede hooliganisme ved VM i Rusland.

Det kan være fordi, man forventer, at de russiske myndigheder vil foretage en masse præventive anholdelser forud for VM.

- De (myndighederne, red.) vil fange alle lederne, alle som er i stand til at organisere noget som helst, og spærre dem inde, siger en anden unavngiven hooligan til BBC.

Han slår dog samtidig fast, at det er "100 procent sikkert", at russiske fans vil forsøge at organisere slagsmål med de engelske fans.