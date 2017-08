Russisk skakikon gør comeback med remis mod ung topspiller

Her beviste 54-årige Kasparov, at 12 års pause ikke er gået ud over koncentrationen. Åbningskampens tre første partier endte således med remis.

Garry Kasparov, der har bidraget flittigt til flere af skakhistoriens mest opsigtsvækkende kapitler, er for nylig vendt tilbage fra pensionisttilværelsen.

Han deltager i denne uge i turneringen Rapid and Blitz i den amerikanske by St. Louis.

Her skal det vise sig, om han stadig kan gøre sig gældende mod en ny generation af skakspillere.

Det første møde med landsmanden Sergej Karjakin bragte mindelser tilbage til 1985, da Kasparov i en alder af 22 år blev den yngste verdensmester i historien efter en sejr over Anatoli Karpov.

I år var det dog Kasparov, der repræsenterede den gamle russiske garde mod den unge Karjakin, der sidste år tabte en tæt kamp mod norske Magnus Carlsen om verdensmesterskabet.

Tre lynpartier mellem de to endte alle i remis, og det var den gamle stormester godt tilfreds med.

- Jeg er ret glad. Planen var at overleve den første dag. Jeg skulle tilpasse mig en ny virkelighed og til atmosfæren. Jeg er tilfreds med disse remiser. Jeg vil være aggressiv i morgen, siger Kasparov.

Mange skakfans har siden Kasparovs farvel til sporten i 2005 manglet et idol at se op til.

Mange af dem var mødt op ved turneringen i St. Louis.

- Vinder han? Selvfølgelig ikke. Men hvis Kasparov vinder over disse unger, så vil det være pinligt for dem, siger 33-årige Christopher Doty, der var rejst fra Pittsburgh for at se sit idol.