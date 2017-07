Russisk ishockeystjerne taget for brug af doping

Prøven viser spor at ulovlige stoffer og midler til at skjule stofferne i blodet.

Udelukkelse for brug af doping er sjældent set blandt de højtprofilerede russiske ishockeystjerner, men det er et stort problem i andre sportsgrene i landet.

Tidligere på måneden kom den russiske regering med et udspil for at komme doping til livs.

Regeringen godkendte en plan, der betyder, at det blandt andet er muligt at konfiskere præmiepenge fra atleter, der er blevet dømt for bevidst at snyde.

I en samlet pakke af tiltag imod doping, som blev godkendt i Rusland, er der også redskaber til at forhindre, at atleter, der er blevet dømt for doping, kan vende tilbage til sportens verden som trænere, når deres aktive karrierer er forbi.

De russiske atletikudøvere var ved OL i Rio udelukket af Det Internationale Atletikforbund (IAAF). Det skete, fordi russerne ifølge Wada har benyttet et statskontrolleret dopingprogram.

36-årige Zaripov scorede 16 mål og lavede 29 assists i sine 56 kampe for sidste sæsons sølvvindere i KHL, Metallurg Mangnitogorsk.

Han har desuden vundet VM med Rusland tre gange og deltog i OL i 2010.