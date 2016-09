Russisk hackersag giver stof til Rafael Nadal-argument

Disse dispensationsregler går under betegnelsen TUE, og Rafael Nadal mener, at det er unødvendigt at skjule, hvis en udøver bærer rundt på en TUE.

Han siger, han vil støtte offentliggørelsen af alle medicinske dokumenter.

- Det ville være meget mere gavnligt for sportsmænd- og kvinder, for tilskuere og medier, hvis det bliver offentliggjort, hver gang en dopingtest bliver foretaget, og to uger senere, når resultatet foreligger, siger Rafael Nadal ifølge AFP.

- Det ville gøre en ende på problemet. Sport er nødt til at tage skridtet videre og blive totalt transparent. Det har jeg sagt i årevis, siger Nadal.

Offentliggørelsen af Nadals egen TUE indeholder oplysninger om, at han har fået lov at bruge kortisonpræparatet betamethason samt stoffet kortikotropin.

- Det er ikke en nyhed, det er bare anti-inflammatorisk.

Han siger, han fulgte lægernes råd til behandling af sit problematiske knæ.

- Når du beder om tilladelse til at tage et stof af behandlingsmæssige årsager, og de giver dig tilladelsen, så tager du ikke noget forbudt, siger Rafael Nadal.

Med en TUE bliver en udøver ikke kaldt til dopingsag, hvis dopingprøven slår ud for det pågældende stof, som er nævnt i tilladelsen.